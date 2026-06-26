"الطوارىء والأزمات" تعلن التعامل مع عطل فني غير مقصود في نظام الإنذار المبكر وتثمن تعاون المجتمع وتفهمه

أبوظبي في 26 يونيو/ وام/ أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر وقع مساء اليوم "الجمعة" ونتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة .

وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الصدد أن الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين.

وأعربت الهيئة والجهات المختصة عن اعتذراها عن هذا العطل الفني غير المقصود، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، والتزامهم بالاستماع إلى التوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة، بما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المعنية تؤكد أهمية تجنب تداول أي معلومات غير صادرة عن المصادر الرسمية، ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة، حفاظاً على دقة المعلومات ودعماً لجهود الفرق الجاهزية والاستجابة.