فريق إدارة الطوارئ والأزمات بالفجيرة يناقش تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك

الفجيرة في 26 يونيو/وام/ عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، ومشاركة ممثلي الجهات المحلية والاتحادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق المشترك للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات.

ناقش الاجتماع آليات تطوير خطط الاستجابة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأحداث الطارئة وضمان سرعة الاستجابة وفق أعلى معايير الجاهزية.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التحديات المحتملة، بما يعزز منظومة الأمن والسلامة ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

يأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية إمارة الفجيرة وترسيخ منظومة عمل متكاملة تضمن التعامل الفاعل مع مختلف الحالات الطارئة والكوارث، بما يحقق أعلى مستويات الحماية والأمان للمجتمع.