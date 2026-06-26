فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 عبر 80 برنامجاً

أبوظبي في 27 يونيو/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 فتح باب التسجيل أمام الطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 18 عاماً للمشاركة في فعاليات الحدث الذي يقام خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين في منطقة الوثبة بأبوظبي.

يقدم المهرجان، الذي يمتد على مدار سبعة أسابيع، برنامجاً صيفياً تعليمياً وترفيهياً متكاملاً يضم أكثر من 80 برنامجاً وورشة عملية تنفذها 14 جهة وطنية وأكاديمية ورياضية، في بيئة تعليمية حديثة داخل قاعات مكيفة بالكامل، بما يوفر تجربة آمنة ومريحة للمشاركين وأسرهم، ويجمع بين التعليم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه وتنمية المهارات.

ويستحوذ قطاع التكنولوجيا والابتكار على جانب رئيس من برامج المهرجان، حيث يشارك الطلبة في تجارب تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر، وتطوير الألعاب، وصناعة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال الرقمية، ومحاكاة التحديات العملية، إلى جانب التعرف على الدراسة الجامعية في هذا المجال من خلال برامج متخصصة تقدمها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن البرامج أيضا مجالات الهندسة التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتشمل تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتحليل المختبرات، وتصنيع وتركيب الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والفنون الرقمية، والإلكترونيات للأطفال، إضافة إلى تصميم وتصنيع وتطوير طائرات الدرون، بما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات عملية ترتبط بمتطلبات وظائف المستقبل، إلى جانب تنمية التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ومهارات حل المشكلات عبر برامج تحاكي تحديات العالم الحقيقي.

ويخصص المهرجان مساحة واسعة للأنشطة الرياضية بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال برامج تدريبية ومسابقات في ثماني رياضات تشمل كرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، وكرة السلة، وتنس الطاولة، والقوس والسهم، والرماية الإلكترونية، والشطرنج، إلى جانب حصص اليوجا للسيدات، بما يعزز ثقافة ممارسة النشاط البدني لدى مختلف الفئات العمرية.

ويقدم نادي أبوظبي للألعاب الشتوية برامج متخصصة لتعليم التزلج، وهوكي الجليد، والتزلج الاستعراضي داخل حلبة تزلج مغطاة، بما يتيح للمشاركين خوض تجربة الرياضات الشتوية خلال فصل الصيف.

وفي جانب الهوية الوطنية، يواصل المهرجان ترسيخ القيم الإماراتية من خلال برامج السنع الإماراتي، وآداب المجالس، وأصول الضيافة، وإعداد القهوة العربية، وورش ركوب الخيل والإبل، إلى جانب برامج الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تعنى بالذاكرة الوطنية والقراءة والكتابة الإبداعية، فضلاً عن أنشطة تراثية تفاعلية تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الإماراتي.

وتشمل الفعاليات برامج متخصصة في الصحة العامة، والإسعافات الأولية، والصحة النفسية، والتغذية الصحية، وسلامة الغذاء، إلى جانب ورش هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السلامة والوقاية من الحوادث، وبرامج شرطة أبوظبي في الأمن المجتمعي والأمن السيبراني و”شرطي المستقبل”، بما يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية والسلامة لدى المشاركين.

وللمهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، يوفر المهرجان برنامج “الإعلامي الصغير”، وورش قناة ماجد، وبرامج التوعية الإعلامية، إضافة إلى ورش متنوعة في فنون الطهي والحرف اليدوية، تشمل صناعة الشموع والصابون الطبيعي والعطور التراثية والإكسسوارات، وفنون السدو والتلي، والرسم، والنقش بالليزر، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويستند المهرجان إلى شراكة متكاملة مع 14 جهة وطنية وأكاديمية ومجتمعية تسهم في تقديم محتوى نوعي، حيث تقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برامج الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، فيما تنفذ كليات التقنية العليا ورشاً متخصصة في الهندسة والروبوتات والدرون والأمن السيبراني والتطبيقات الصحية، ويشارك مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ببرامج الإلكترونيات والتصنيع الرقمي والفنون الرقمية وتصميم المواقع والروبوتات.

ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي على البرامج الرياضية، فيما يقدم نادي أبوظبي للألعاب الشتوية برامج تعليم التزلج وهوكي الجليد والتزلج الاستعراضي.

وتسهم مؤسسة الإمارات ببرامج السنع الإماراتي والتطوع والهوية الوطنية، ويشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرامج الذاكرة الوطنية والقراءة والكتابة الإبداعية.

وتقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورش الزراعة والسلامة الغذائية، فيما ينظم مركز أبوظبي للصحة العامة برامج الصحة العامة والإسعافات الأولية وأنماط الحياة الصحية، إضافة إلى برامج هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشرطة أبوظبي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة أبوظبي الإبداعية، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية في تقديم تجربة تعليمية متكاملة.

ووفرت اللجنة المنظمة حافلات مجانية لنقل المشاركين من وإلى المهرجان من عدد من النقاط الحيوية، فيما تقام جميع الأنشطة يومياً داخل قاعات مغطاة ومكيفة بالكامل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ويبلغ رسم الاشتراك 100 درهم للمشارك، تسمح له بالاستفادة من جميع الورش والأنشطة والبرامج طوال فترة المهرجان، إلى جانب الحصول على شهادات مشاركة معتمدة من الجهات المنظمة، والدخول في المسابقات والجوائز المخصصة للمشاركين.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان واستكمال إجراءات التسجيل للاستفادة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي يقدمها المهرجان خلال دورته الحالية.