سويسرا تغلق أقدم محطة نووية في العالم

جنيف في 26 يونيو/ وام / أعلنت شركة الطاقة السويسرية "إكس بو"، اليوم، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة النووية، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات، وسط موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا الغربية.

وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.

وتستخرج مياه النهر لتبريد المفاعلين، ثم تعاد إلى مجرى النهر مرة أخرى، وهو ما قد يساهم في رفع حرارته بشكل إضافي.

ويهدف الإغلاق المؤقت، وفقا للمشغل، إلى حماية النظام البيئي للنهر ومنع نفوق الأسماك، وغيرها من التداعيات البيئية المحتملة.

وأكدت "إكس بو" أنه بمجرد انخفاض درجات حرارة المياه أو توقع تراجعها بشكل كاف، سيعاد النظر في خطط إعادة تشغيل المفاعلين.

وتقع محطة بيزناو على جزيرة في نهر الآر بشمال سويسرا، على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الحدود الألمانية، وقد دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1969.

-خلا-.