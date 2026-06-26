تخريج الدفعة الأولى من برنامج رواد الأعمال للطباعة ثلاثية الأبعاد في العين

أبوظبي في 26 يونيو/ وام / اختتمت أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGMA"، الدورة الأولى من برنامج "رواد الأعمال للطباعة ثلاثية الأبعاد"، بالشراكة مع نخبة من الشركاء المتخصصين في الابتكار والتدريب، وبالتعاون مع مركز "مواهب" التابع لدائرة التمكين الحكومي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة سِندان.

وتهدف المبادرة وفق بيان صحفي صادر اليوم، إلى إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية التي تتمتع بالقدرات القيادية والمعرفة في مجال الصناعات المتقدمة لمواكبة التوجهات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات.

واختُتم البرنامج، الذي امتدّ على مدار ثلاثة أسابيع، بتنظيم "يوم العرض" في مدينة العين، حيث استعرضت الدفعة الأولى، التي تضمّ 50 مشاركاً إماراتياً من الباحثين عن عمل، ابتكارات محلية ونماذج أولية صممت وصنعت خلال فترة البرنامج، ضمن معرض مخصّص للمنتجات.

وشهد الحدث جلسات رئيسة وحفل توزيع الشهادات على المشاركين، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين والشركاء، احتفاءً بإنجازات المشاركين والدور المتنامي للابتكار الوطني في دعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي.

وخلال "يوم العرض"، قدّم الخريجون نماذج أولية مكتملة، ومفاهيم أعمال مدروسة، وأفكاراً تجارية جاهزة للتطبيق في السوق، ما يؤكّد دور البرنامج في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وخلق مسارات مهنية وفرص عمل مستقبلية.

ويُشكل البرنامج جزءاً من مبادرات دعم أولويات التنمية الوطنية في دولة الإمارات، حيث يجمع بين التدريب على ريادة الأعمال والتطبيق العملي في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ ومشاريع تجارية جاهزة للإطلاق. كما يركز على تمكين الشباب والباحثين عن عمل في منطقة العين، ما يعزّز مكانتها كمركز ناشئ للابتكار والقدرات الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتلقّى المشاركون خلال البرنامج تدريباً متخصصاً في تنمية الفكر الريادي، ووضع الاستراتيجيات التجارية، وإعداد العروض التقديمية الاستثمارية، إضافة إلى أساسيات التصنيع المتقدم.

كما شمل المنهج التدريبي مجالات اختيار المواد، والتصميم والنمذجة، وتطوير النماذج الأولية، والتطبيقات العملية لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع تجارية.

وفي إطار دوره المحوري في بناء منظومة ريادة أعمال تنافسية ومستدامة وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، أسهم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في دعم البرنامج من خلال تقديم ورش تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال لمشاركي الدفعة الأولى، بالإضافة لاستضافة الورش في "مزن هب العين"، مركز ريادة الأعمال التابع للصندوق، الذي يتولى دوراً محورياً في احتضان الشركات الناشئة ودعم المؤسسين الإماراتيين في مراحلهم الأولى عبر توفير بيئة متكاملة من الدعم تجمع بين توفير مساحات العمل والتدريب والتوجيه وفرص الشراكات.

وقال سعادة الدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب: نركّز في أبوظبي على تعزيز القدرات البشرية، فعندما يغادر باحثٌ عن عمل هذا البرنامج وهو يحمل نموذجاً أولياً جاهزاً، ومفهوماً تجارياً مُثبتاً، والثقة اللازمة لبناء مشروع جديد متكامل، فإنه لا يصبح فقط مؤهلاً للعمل، بل متمكّناً وقادراً على صنع مستقبله، وهذا هو الأثر الحقيقي الذي نسعى إلى تحقيقه كل يوم.

وأضاف أن الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي وشركة سندان في مدينة العين، تؤكد أن الفرص العالمية المستوى يجب أن تكون متاحة في كل أنحاء الإمارة، والخريجون الذين نحتفي بهم اليوم سيسهمون في بناء اقتصاد أبوظبي الصناعي للجيل القادم، فيما يواصل مركز "مواهب" دعمهم وتمكينهم في كل خطوة على الطريق.

وقال على المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي، إن برنامج رواد الأعمال المستقبليين للطباعة ثلاثية الأبعاد يعكس التزام أكاديمية أبوظبي العالمي بتمكين الكفاءات الإماراتية عبر تزويدها بمهارات مستقبلية تدعم الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال الجمع بين قدرات التصنيع المتقدم والتدريب الريادي، نسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال القادرين على الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الصناعي والمعرفي لدولة الإمارات، كما تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي لمدينة العين كمركز واعد للابتكار والتميّز والتنويع الاقتصادي.