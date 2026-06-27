منتخبا بلجيكا ومصر يتأهلان إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

فانكوفر في 27 يونيو /وام/ فاز منتخب بلجيكا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد "بي سي بليس" في فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 5 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر، الذي تعادل مع نظيره الإيراني 1-1 في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب سياتل ضمن الجولة ذاتها.

وبهذه النتائج، تأهل منتخبا بلجيكا ومصر إلى دور الـ32 بعدما أنهيا دور المجموعات برصيد 5 نقاط لكل منهما، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة، فيما حل المنتخب المصري ثانياً.

وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.