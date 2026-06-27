هيئة البيئة الألمانية تدعو المدن إلى تعزيز إجراءات مواجهة موجات الحر

ديساو روسلاو في 27 يونيو /وام/ أكدت هيئة البيئة الألمانية أن المدن في ألمانيا تستطيع اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من آثار موجات الحر.

وقال رئيس الهيئة، ديرك ميسنر، في تصريحات نقلتها لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "نحن بحاجة إلى خطط عمل لمواجهة الحر تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال زيادة عدد أشجار المدن، وتوفير مزيد من الظل، وإزالة الأسطح المغطاة بالإسفلت أو الخرسانة، يمكننا خفض درجات الحرارة في المدن بشكل فعال وتقليل تشكل الجزر الحرارية".

وأشار إلى أن الكثير من هذه الإجراءات يمكن تنفيذه على الفور، وأنه يمكن للبلديات توفير مياه الشرب، وتحديد أماكن باردة بشكل واضح، وفتح المكتبات أو المؤسسات الثقافية لتكون أماكن يلجأ إليها الناس،

مضيفا أن الإجراءات الأكثر فاعلية هي تلك التي تساعد على الاحتفاظ بمياه الأمطار وإطلاقها تدريجيا، مثل زراعة الأسطح والواجهات بالنباتات، وإزالة الأسطح المغطاة بالإسفلت أو الخرسانة، وإنشاء المسطحات المائية

الصناعية وخزانات تجميع مياه الأمطار.

ولفت ميسنر إلى تزايد موجات الحر خلال العقود الماضية، لافتا إلى تضاعف عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها الحرارة 30 درجة مئوية على الأقل أكثر من ثلاث مرات منذ عام 1951، من متوسط يبلغ نحو ثلاثة أيام

إلى حوالي عشرة أيام سنويا حاليا، بينما بلغ العدد في عام 2025 نحو 11 يوما.

وقال إن هذا الاتجاه يتسارع؛ إذ جاءت جميع السنوات العشر التي سجلت أكبر عدد من الأيام الحارة بعد عام 1994، معتبرا أن موجة الحر الحالية تؤكد وجوب عدم تراجع جهود حماية المناخ من أجل حماية صحة الإنسان.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أفادت بأن ألمانيا سجلت، بشكل مؤقت، أعلى درجة حرارة في تاريخها، أمس الجمعة ، بلغت 41.3 مئوية في ولاية سارلاند الواقعة جنوب غرب البلاد.

-خلا-