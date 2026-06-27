سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "شمس" وكلية الاتصال بجامعة برشلونة

برشلونة في 27 يونيو/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام "شمس" وكلية الاتصال بجامعة برشلونة وذلك في مقر الجامعة.

وقع مذكرة التفاهم كل من راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، والدكتور جون جي بورغيرا عميد كلية اللغات والاتصال بجامعة برشلونة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين "شمس" وكلية الاتصال بجامعة برشلونة في مجالات الإعلام، والابتكار الرقمي، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، والتعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات التعليم والصناعات الإبداعية، وستعزز المذكرة تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وتطوير برامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تخدم القطاع الإعلامي في كلا الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة لتفتح آفاقاً جديدة لمدينة الشارقة للإعلام "شمس" وكلية الاتصال بجامعة برشلونة في الاستفادة من أفضل الممارسات لدى الطرفين، وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتزويدهم بأحدث المهارات والمعارف العالمية.

وستسهم المذكرة في خلق بيئة حاضنة للإبداع وريادة الأعمال، من خلال احتضان المشاريع الطلابية الابتكارية وتحويلها إلى منتجات إعلامية قابلة للتسويق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مدينة الشارقة للإعلام على بناء جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الإمارة قبلة للعلم والثقافة، ووجهةً رئيسة للصناعات الإبداعية في المنطقة.