اللجنة العليا لـ"صيفنا سعادة" تعتمد الهيكل التنظيمي استعداداً لإطلاق النسخة السابعة في عجمان

عجمان في 27 يونيو/ وام / اعتمدت اللجنة العليا لبرنامج حكومة عجمان الصيفي "صيفنا سعادة" الهيكل التنظيمي للبرنامج، وذلك خلال اجتماعها التحضيري برئاسة سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا للبرنامج في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة السابعة من البرنامج، خلال الفترة من 13 يوليو إلى 13 أغسطس 2026، بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطة العمل، واعتمدت البرامج والفعاليات والورش التخصصية التي ستطرح للمشتركين، إلى جانب متابعة جاهزية المراكز الصيفية، واستعراض أدوار الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، بما يضمن تقديم نسخة متميزة ومتكاملة من البرامج تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، وتعكس رؤية حكومة عجمان في تعزيز جودة الحياة وتمكين الإنسان.

كما اعتمدت اللجنة تسمية مشرفي اللجان والمراكز الصيفية، ضمن جهود استكمال المنظومة التنظيمية والإدارية للبرنامج، وضمان جاهزية فرق العمل قبيل انطلاق فعالياته.

وكلّفت اللجنة علي الشامسي نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز عبدالله مشرفاً عاماً للبرنامج، ومأمون الضروس مشرفاً للجنة التقييم والمتابعة، ومريم الظهوري مشرفة لبرامج ومبادرات الجهات الحكومية، وبدرية الحوسني مشرفة للمركز الصيفي الثقافي، وسالم خلفان مشرفاً للمركز الصيفي للبنين، ومريم الشامسي مشرفة للمركز الصيفي للفتيات، وراشد الغملاسي مشرفاً للمركز الصيفي لكبار المواطنين.

كما تم تكليف سعيد المطروشي مشرفاً للجنة المسابقات والفعاليات، وأحمد فاضل مشرفاً للجنة الإعلامية، وأحمد حسن مشرفاً للجنة المالية واللوجستية، ونورة عبدالله مشرفةً للجنة التنسيق الإداري، ومريم عبدالرحيم للسكرتارية.

واستعرضت اللجنة خطة المؤتمر الصحفي المقرر عقده مطلع شهر يوليو، والذي سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل البرنامج، والجهات الشريكة والداعمة، والمراكز الصيفية المشاركة، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أمام أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج والأنشطة المتنوعة.

وأكد سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا لبرنامج "صيفنا سعادة"، أن اللجنة تعمل وفق رؤية متكاملة لضمان تقديم نسخة استثنائية من البرنامج، ترتقي إلى تطلعات المجتمع، وتواكب توجهات حكومة عجمان ودولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته.

وقال إن برنامج "صيفنا سعادة" منصة مجتمعية رائدة تجمع بين التعلم والإبداع والترفيه الهادف، ونسعى عبر النسخة السابعة لهذا العام إلى تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات المشاركين، واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بما يعزز قيم الابتكار والمسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني والحضور الذهني الإبداعي في مختلف الأنشطة، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف أن اللجنة العليا تواصل التنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان تكامل البرامج والفعاليات، وتوفير تجربة ثرية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال أنشطة تراعي احتياجاتهم وتلبي اهتماماتهم.

ويُعد برنامج "صيفنا سعادة" أحد المبادرات المجتمعية السنوية التي تنظمها حكومة عجمان، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وثقافية ورياضية ومجتمعية تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع، وتعزز المشاركة المجتمعية وجودة الحياة، انسجاماً مع رؤية الإمارة "عجمان للناس".