6 مباريات غداً تحسم آخر بطاقات التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

دبي في 27 يونيو/ وام / تُختتم غداً منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، لحسم آخر بطاقات التأهل إلى دور الـ32.

ففي المجموعة الثانية عشرة، يخوض منتخب إنجلترا متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط مواجهة أمام منتخب بنما بعدما ضمن صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث افتتح مشواره بالفوز على كرواتيا 4-2 قبل أن يتعادل سلبياً مع غانا.

في المقابل، يدخل منتخب بنما المباراة بلا ضغوط بعد فقدانه فرص التأهل إثر خسارتين متتاليتين، لكنه يسعى إلى إنهاء مشاركته بصورة مشرفة.

وفي المباراة الثانية، تتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة بين غانا وكرواتيا لحسم بطاقة التأهل الثانية، حيث يحتل المنتخب الغاني المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويكفيه التعادل، بينما يملك المنتخب الكرواتي 3 نقاط ولا بديل أمامه عن تجنب الخسارة.

ويعول المنتخب الكرواتي على خبرة قائده لوكا مودريتش، الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، رغم تراجع مستوى الفريق مقارنة بالنسخ الماضية، في حين يدخل منتخب غانا المباراة بثقة كبيرة بعد تعادله مع إنجلترا وفوزه على بنما، مؤكداً قدرته على التعامل مع المباريات الحاسمة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، يلتقي منتخبا كولومبيا والبرتغال في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة، بعدما ضمنت كولومبيا التأهل بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع الصدارة، في حين يكفي التعادل المنتخب الكولومبي.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية مع مواصلة قائد البرتغال كريستيانو رونالدو مطاردة الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعاً فنياً بين اثنين من أبرز منتخبات الدور الأول.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يتمسك منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان بفرصهما في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويملك منتخب الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز للإبقاء على آماله، بعدما قدم أداءً جيداً أمام البرتغال وكولومبيا، فيما يخوض منتخب أوزبكستان، المشارك للمرة الأولى في تاريخه، اللقاء دون نقاط.

أما في المجموعة العاشرة، فيلتقي منتخبا الجزائر والنمسا في مواجهة مباشرة لحسم البطاقة الثانية، بعدما ضمن منتخب الأرجنتين التأهل والصدارة.

ويدخل المنتخبان المباراة برصيد 3 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للنمسا، ما يمنح اللقاء أهمية استثنائية، خصوصاً أن المنتخب الجزائري يسعى لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بينما يطمح المنتخب النمساوي إلى العودة إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ مونديال 1954.

ويخوض المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نظيره الأردني في المباراة الاخيرة، لكنه سيفتقد هدافه محمد الأمين عمورة بسبب الإصابة، ما يزيد من مسؤولية القائد رياض محرز في قيادة الخط الهجومي، فيما يسعى المدرب رالف رانغنيك إلى استعادة الفاعلية الهجومية لمنتخب النمسا بعد خسارته أمام الأرجنتين.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يواجه منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، نظيره الأردني بعدما ضمن التأهل والصدارة، ويتوقع أن يمنح المدرب ليونيل سكالوني الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، وفي مقدمتهم خوليان ألفاريز ولياندرو باريديس ونيكولاس تاليافيكو، مع إراحة بعض العناصر الأساسية.

أما منتخب الأردن، الذي ودع البطولة في مشاركته الأولى بعد خسارتيه أمام النمسا والجزائر، فيأمل في إنهاء مشواره بصورة إيجابية أمام حامل اللقب.

وأكد مدربه جمال سلامي أن المباراة فرصة لتقديم صورة مشرفة وترك انطباع جيد، مشيراً إلى أن قلة الخبرة حرمت فريقه من تحقيق نتائج أفضل، معرباً عن فخره بالمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم.