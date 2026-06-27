انطلاق مهرجان "خورفكان للمانجو 2026"

الشارقة في 27 يونيو / وام / انطلقت مساء أمس في مدينة خورفكان فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان خورفكان للمانجو 2026 الذي يقام تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا" في مركز إكسبو خورفكان ويستمر 3 أيام مسجلاً نمواً لافتاً بنسبة 40% في حجم المشاركة مقارنةً بالدورة الماضية.

ويشارك في المهرجان 55 مزارعاً إلى جانب نخبة من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد والأسر المنتجة من مختلف إمارات الدولة فضلاً عن مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي من سلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت ومشاركة دولية من جمهورية أوغندا فيما توسعت البنية التنظيمية للمهرجان بزيادة في مساحة أجنحة العرض بلغت 70% لاستيعاب الزيادة في الإقبال.

افتتح المهرجان سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة والدكتور محمد عبد الله المر النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة وخليل المنصوري المنسق العام للمهرجان ومدير العلاقات الحكومية في الغرفة إلى جانب ممثلي المجلس البلدي وبلدية مدينة خورفكان وعدد من المسؤولين ومجموعة من المزارعين المشاركين والمهتمين بالقطاع الزراعي في المنطقة الشرقية.

وتجوّل الحضور في أروقة المهرجان واطلعوا على ما يعرضه المزارعون من أكثر من 150 صنفاً من أجود ثمار المانجو المحلية إلى جانب الحمضيات والفواكه الموسمية التي تزخر بها مزارع المنطقة الشرقية كما استمعوا إلى شرح حول المعروضات والمنتجات والصناعات التحويلية المبتكرة القائمة على ثمرة المانجو كما اطلعوا على جناح الأسر المنتجة حيث تعرض المشاركات مجموعة من المنتجات الغذائية والمأكولات التقليدية والحرف اليدوية.

وشهد المهرجان تكريم الجهات الراعية والداعمة للمهرجان من قبل سعادة عبد الله سلطان العويس الذي أكد أن المهرجان في موسمه الخامس يرسخ مكانته كمنصة اقتصادية وتراثية فاعلة تترجم الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعية إلى جعل الاستثمار في الأرض استثماراً حقيقياً في المستقبل وركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وأضاف أن غرفة الشارقة تنظر إلى القطاع الزراعي بوصفه شريكاً استراتيجياً في تدعيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع روافده الاقتصادية وتحرص على تنظيم المهرجان وربط دعم القطاع الزراعي بحركة التنشيط السياحي والتجاري في خورفكان والمنطقة الشرقية بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن النمو الذي يشهده المهرجان بعد أن استقطبت الدورة السابقة نحو 35 ألف زائر يتمثل هذا العام في زيادة نسبتها 40% في عدد المزارعين المشاركين و70% في مساحة أجنحة العرض مما يؤكد المكانة التي رسخها الحدث على خريطة الفعاليات الزراعية المتخصصة في الدولة وقدرته على توفير منصة تسويقية تفتح أمام المزارع قنوات بيع مباشرة إلى المستهلك وتختصر المسافة بين المزارع والسوق.

وأشار خليل المنصوري إلى تميز المهرجان باستيعاب مشاركة المزارعين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة وتقديم منصات عرض مجهزة ومجانية بالكامل لتسهيل وصول منتجاتهم مباشرة إلى الجمهور فضلاً عن فتح الأبواب أمام المبادرات الزراعية المنزلية لتمكين الأفراد من عرض إنتاجهم المحلي مشيرا إلى أن المعروضات تشهد تنوعاً زراعياً حيث تشكّل ثمار المانجو نحو 80% منها فيما خُصّصت النسبة المتبقية للحمضيات والموز والفواكه الموسمية التي تنتجها مزارع المنطقة الشرقية.

وأشاد بشركاء النجاح من الدوائر الاتحادية والمحلية وفي مقدمتهم وزارة التغيّر المناخي والبيئة ودائرة الزراعة في الشارقة اللتان تتابعان المزارعين ميدانياً على مدار العام.

ويشهد المهرجان هذا العام تنافساً كبيراً بين المشاركين من خلال خمس مسابقات رئيسية رُصدت لها جوائز مالية تشجيعاً للتميز والارتقاء بالإنتاج المحلي وقد انطلقت أمس ثلاث مسابقات شملت مسابقة مزاينة المانجو للفئة الرئيسية ومسابقة أكبر ثمرة مانجو ومسابقة أجمل سلة مانجو للعوائل.

فيما تواصلت المسابقات اليوم بمسابقة مزاينة المانجو للأطفال الموجهة للفئة العمرية من 7 إلى 15 عاماً من أبناء المنطقة الشرقية ومسابقة أفضل فكرة مبتكرة أو مشروع يعتمد على المانجو الهادفة إلى تطوير الصناعات التحويلية والابتكارية المرتبطة بالفاكهة.