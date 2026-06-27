شرطة دبي تنظم ستة معارض توعوية تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

دبي في 27 يونيو/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعوية تحت شعار “توحيد الصف لاستئصال الآفة”، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في مراكز دبي هيلز مول، والريف مول، وسنشري مول، وبرجمان، والغرير، إلى جانب مقر الدورات الصيفية الطلابية، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة.

وتأتي المعارض تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يمثل مناسبة مهمة للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأسر على جميع المستويات.

وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها عبر مختلف الوسائل والأساليب، بهدف بناء جدار وقائي يحمي الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن المعارض ركزت على تعزيز الدور الوقائي والرقابي للأسرة، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية التي تسهم في تعزيز التواصل الإيجابي داخل الأسرة.

من جانبه، قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن المعارض التوعوية تضمنت ورش عمل ومحاضرات وفعاليات تثقيفية، إلى جانب التعريف بعدد من المواد القانونية الداعمة للأسر في التعامل مع قضايا الإدمان.

وأوضح أن من أبرز هذه المواد، المادة "89" من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تنص على تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، كما تتيح لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية التقدم بطلب علاج المتعاطي، بما يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر وتوفير الدعم، ويمنح المتعاطين فرصة الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، بما يسهم في تعافيهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف أنه جرى كذلك التعريف بالمادة "64" من القانون، التي تفرض عقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال بقصد شراء المواد المخدرة، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، لارتكاب جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.