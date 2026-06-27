شرطة عجمان تطلق حملة "انتبه لنفسك" لتعزيز الوعي الأسري

عجمان في 27 يونيو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية مجتمعية تحت شعار "انتبه لنفسك" تزامناً مع عام الأسرة، بهدف تعزيز الوعي لدى أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم، وترسيخ المفاهيم الإيجابية المرتبطة بالأمن والسلامة وجودة الحياة، بما يسهم في بناء أسرة واعية ومجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وأكد الرائد محمد سلطان الظاهري مدير فرع العلاقات العامة بقسم الإعلام والعلاقات العامة أن الحملة تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وآمن، مشيراً إلى أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة مختلف التحديات والمخاطر والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وأوضح أن حملة "انتبه لنفسك" تتضمن سلسلة من الرسائل والبرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية التي تستهدف الأطفال واليافعين والشباب وأولياء الأمور وكبار المواطنين، وتركز على موضوعات متنوعة تشمل الأمن المجتمعي والسلامة العامة والوقاية من الجرائم الإلكترونية ومخاطر المخدرات والسلامة المرورية وحماية الأطفال وتعزيز الصحة النفسية، وذلك من خلال محتوى توعوي متنوع عبر المنصات الرقمية والأنشطة الميدانية والوسائل الإعلامية المختلفة لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.