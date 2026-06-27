إقامة دبي تختتم مبادرة "شركاء الريادة 2.0"

دبي في 27 يونيو/ وام / أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" اليوم اختتام، مبادرة "شركاء الريادة 2.0"، بعد رحلة تطوير مؤسسي امتدت من 30 مايو 2025 وحتى 11 يونيو 2026، نجحت خلالها في تحويل مفهوم الشراكة الحكومية من إطار لتبادل الخبرات إلى نموذج عملي لصناعة الأثر المؤسسي، يجسد رؤية دبي في بناء حكومة تتكامل فيها المعرفة، وتتشارك فيها القدرات، وتعمل بمنهجية واحدة نحو مستقبل أكثر جاهزية واستدامة.

ونُفذت المبادرة بإشراف برنامج دبي للتميز الحكومي، وبمشاركة خمس جهات حكومية هي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.

وعكست نتائج المبادرة حجم الأثر الذي تحقق، حيث عقدت أكثر من 31 اجتماعاً تنسيقياً، وأكثر من 29 ورشة عمل تخصصية، و17 جلسة تقييم مؤسسي تجاوزت 46 ساعة تقييمية، واستفاد من مخرجاتها 353 مشاركاً، فيما سجلت 97% في مؤشر السعادة العامة.

وامتد أثر المبادرة إلى الجهات الحكومية المشاركة، التي أنجزت جميعها خططها التطويرية بنسبة 100%، وتبادلت 55 ممارسة مؤسسية رائدة، توزعت بين 19 ممارسة لهيئة تنمية المجتمع، و12 ممارسة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و10 ممارسات لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، و9 ممارسات لمجلس دبي الرياضي، و8 ممارسات لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وشملت هذه الممارسات مجالات الرشاقة المالية، والحوكمة، والاستدامة، وإدارة الموردين، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وقياس الأثر، بما وسّع نطاق الاستفادة من الخبرات الحكومية، وعزز نقل المعرفة المؤسسية بين الجهات، ورسخ مكانة إقامة دبي بوصفها شريكاً إستراتيجياً في تطوير الأداء الحكومي وتمكين ثقافة التميز المؤسسي.

وشهد الملتقى إطلاق "بوابة شركاء الريادة"، وهي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بكفاءة، بما يسهم في تسريع الاستجابة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم استدامة الشراكة الحكومية القائمة على البيانات والابتكار.

وجرى الإعلان عن نتائج المبادرة خلال الملتقى الختامي الذي حضره معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وعضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والدكتور محمد عبدالوهاب الأنصاري، مدير مكتب الإستراتيجية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، والسيد أحمد عبدالكريم الفهيم، مدير مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي ورئيس لجنة التميز في مجلس دبي الرياضي، إلى جانب أعضاء من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ومساعدي المدير العام، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الحكومية المشاركة.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن القيمة الحقيقية لمبادرة "شركاء الريادة 2.0" لا تكمن في حجم الأرقام التي حققتها فحسب، وإنما في قدرتها على تحويلها إلى واقع مؤسسي ملموس، تُترجم فيه المعرفة إلى مبادرات، والممارسات إلى نتائج، والتكامل إلى ثقافة عمل راسخة، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة، تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة، وتستثمر خبرات مؤسساتها لصناعة أثر أوسع وأكثر استدامة، لتدعم تنافسية حكومة دبي وتعزز جاهزيتها للمستقبل.

وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن مبادرة "شركاء الريادة 2.0" تمثل نموذجاً عملياً للعمل والتطوير المشترك، وتعكس قدرة المؤسسات على تحويل تبادل الخبرات إلى مشاريع تطويرية ذات أثر مستدام، إضافةً إلى أن المبادرة لم تقتصر على نقل الممارسات المؤسسية فحسب، بل أسست لمنهجية عمل تدعم جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتوحيد الجهود، وتبني أفضل الممارسات على مستوى حكومة دبي.