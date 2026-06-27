"كهرباء دبي" تزرع 14,650 شجرة قرم وتجمع 3,546 كغم من النفايات في جبل علي

دبي في 27 يونيو/ وام / تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، جهودها لدعم الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع الحيوي في محمية جبل علي البحرية، حيث نظمت منذ بداية العام 2026 وحتى الآن، عدداً من الفعاليات لتنظيف شاطئ المحمية وزراعة أشجار القرم، كما تمت زراعة 700 شجرة قرم، بمشاركة 254 متطوعاً، سجلوا 508 ساعات عمل تطوعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بحماية البيئة والتنوع البيولوجي ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.

وأضاف : تشكل مبادراتنا لزراعة المزيد من أشجار القرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة نموذجاً حول دور تكامل الجهود المجتمعية لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وقال معاليه: نواصل مساعينا لتوسيع المساحات الخضراء في دبي وتعزيز جودة الحياة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة.

وخلال الفترة من 2023 وحتى نهاية مايو 2026، وصل عدد أشجار القرم التي زرعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في المحمية إلى 14,650 شجرة قرم.

وجمعت الهيئة خلال فعاليات تنظيف شاطئ المحمية أكثر من 3,546 كيلوغراماً من النفايات، معظمها من المواد البلاستيكية، وذلك بمشاركة ما يقارب 2,154 متطوعاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشاد المشاركون في الفعاليات بمساعي الهيئة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التشجير، وتشجيع تبني حلول قابلة للتطبيق والتطوير لتحسين جودة الهواء وصون الموائل المائية والبرية والنظم البيئية الساحلية في دبي.