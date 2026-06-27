فعاليات مجتمعية للقوس والسهم في "صيف أبوظبي" الرياضي

أبوظبي في 27 يونيو/ وام / أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، تنظيم برامج وفعاليات متنوعة، وورش تفاعلية في "صيف أبوظبي الرياضي 2026"، المقام حاليا في مركز أدنيك، حتى 23 أغسطس المقبل، للتوعية بهذه الرياضة، ونشر ثقافتها في المجتمع، وضم المواهب الناشئة.

وأكد النادي أن إستراتيجية اكتشاف المواهب، وتنظيم المبادرات المجتمعية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، كشفت عن عناصر واعدة حظيت ببرامج تأهيل احترافية، لتطوير قدراتهم، والارتقاء بمهاراتهم.

كما أكد اعتماد مشاركته في الفعاليات المقررة ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، نظرا لما تمثله من أثر ملموس لتعزيز جهوده، في دعم المبادرات المجتمعية، بمشاركة الإدارات المتخصصة، وتوفير المتطلبات التي تسهم في دعم نجاحها.