الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على الإتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل

القاهرة في 27 يونيو / وام / رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتوصل للاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، معتبرا أنه خطوة مهمة لاستعادة الدولة قدرتها على بسط سيادتها، والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب اللبناني، بما يفتح الطريق لعودة النازحين واستعادة الأسرى وحشد الجهود الدولية لإعادة إعمار الجنوب.

وأكد الأمين العام، خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، دعمه المستمر لخطوات الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة، مشددا على تضامن الجامعة العربية التام مع لبنان واستعدادها الكامل للقيام بمسؤولياتها.

وفي الوقت ذاته، حذر أبو الغيط من مواصلة إسرائيل لسياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصل من أية تعهدات ونسف فرص تنفيذ الاتفاق، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ووقوف اللبنانيين صفا واحدا خلف الدولة والحكومة في وجه المحاولات المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي.