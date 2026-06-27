مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات بمسيرات إيرانية على البحرين وتجدد تضامنها الكامل

القاهرة في 27 يونيو / وام / أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية، باعتبارها انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية نحو ترسيخ مسار التهدئة، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مؤكدة أنها تقف إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.