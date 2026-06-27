"الاتحاد للطيران" تدشن خطها الجديد إلى دكا وتوسع آفاق التجارة

أبوظبي في 27 يونيو / وام / سجلت رحلة الاتحاد للطيران الافتتاحية المتجهة إلى العاصمة البنغلاديشية "دكا" يوم أمس إشغالاً كاملاً لجميع مقاعدها على متن طائرة من طراز بوينغ 777، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتواصل على خدمات السفر والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وبنغلاديش، وتعزيز الربط التجاري وخدمات الشحن عبر ممر جنوب آسيا.

وأكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أن هذا الإقبال الكبير ومغادرة الرحلة بكامل طاقتها الاستيعابية يعكسان بقوة متانة الروابط التي تجمع بين البلدين، ويترجمان الطلب المستمر الذي تشهده هذه الوجهة الحيوية في قطاعي السفر والشحن الجوي.

وتشغل الشركة خدمتها الجديدة بواقع أربع رحلات في الأسبوع معتمدة على طائرات بوينغ 777، لتوفر بذلك سعة شحن كبيرة إلى جانب 28 مقعداً في درجة الأعمال و374 مقعداً في الدرجة السياحية لكل رحلة، مما يقدم دعماً قوياً لمسار النمو المتزايد في أحجام الشحن ويلبي طلب الضيوف المتصاعد على السفر.

وتعمل السعة الكبيرة المخصصة للشحن في هذه الطائرات عريضة البدن، بالتوازي مع تلبية الطلب المتنامي على سفر الركاب، على دعم حركة نقل البضائع المرتبطة بقطاع الملابس والمنسوجات البنغلادشية الذي يصنف ضمن القطاعات ذات الأهمية العالمية، وهو ما يسهم بدوره في ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية تربط منطقة جنوب آسيا بشبكة الوجهات العالمية المتنامية لشركة الاتحاد للطيران.

ويتاح للضيوف المسافرين العابرين من خلال أبوظبي الاستفادة من المزايا التي يقدمها برنامج "التوقف في أبوظبي" الخاص بالاتحاد للطيران، والذي يمنحهم فرصة استثنائية للقيام بجولة واستكشاف العاصمة الإماراتية قبل متابعة مسار رحلاتهم نحو وجهاتهم النهائية.