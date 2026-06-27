ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1430 قتيلا وآلاف الجرحى والمشردين

كاراكاس في 27 ⁠يونيو / وام / ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين هزا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1430 حالة وفاة، فضلا عن إصابة 3200 شخص بجروح، وتشريد 3100 آخرين أصبحوا بلا مأوى جراء الكارثة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اليوم السبت، كاشفا عن حجم الخسائر البشرية الفادحة.

ويصنف هذان الزلزالان من بين أقوى الزلازل التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن، حيث أسفرا عن إخلاء العديد من المباني في المناطق المتضررة، في حين امتدت آثار الهزات الارتدادية لتطال مناطق بعيدة، من ضمنها منطقة الأمازون البرازيلية.