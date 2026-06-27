شباب الإمارات يتعادل مع نظيره البحريني في افتتاح البطولة الدولية لكرة اليد

دبي في 27 يونيو / وام / استهل منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد، مشاركته في بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب بالتعادل مع نظيره البحريني بنتيجة 35-35، في افتتاح منافسات البطولة التي انطلقت اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل.

يشارك في البطولة 4 منتخبات هم: الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، ضمن برامج إعداد المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وشهدت الجولة الأولى أيضاً فوز المنتخب القطري على نظيره العُماني بنتيجة 34-21.

حضر افتتاح البطولة ومنافسات اليوم الأول سعادة سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المشاركة.

ورحب سعود إبراهيم بالوفود والمنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة إعداد مهمة للمنتخبات الخليجية، وتسهم في تعزيز التعاون بين الاتحادات، إلى جانب رفع الجاهزية الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتقام غداً منافسات الجولة الثانية، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره القطري، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب سلطنة عُمان.