الكونغو الديمقراطية تفوز على أوزبكستان وتتأهل لدور الـ 32 بكأس العالم

أتلانتا في 28 يونيو/وام/ تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على أوزبكستان 3-1 في المباراة التي أقيمت في أتلانتا اليوم ،ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 من مرحلة المجموعات للمونديال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب الكونغو ، إلى 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة ،وضمن بذلك تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، المتأهلة للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، بقي منتخب أوزبكستان، في قاع الترتيب بلا نقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في المجموعة، ليودع المسابقة مبكرا.

و سيلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الـ12 في الأول من يوليو المقبل.

-خلا-