تأهل الأرجنتين والنمسا والجزائر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

دالاس في 28 يونيو /وام/ حقق منتخب الأرجنتين، فوزه الثالث على التوالي في كأس العالم لكرة القدم 2026، وتغلب على منتخب الأردن 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب دالاس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ليصعد إلى دور الـ32 متصدراً مجموعته، فيما ودع منتخب الأردن المونديال في أول مشاركة له دون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخبا النمسا والجزائر بنتيجة 3-3 على استاد كانساس سيتي، ليحسم المنتخب النمساوي بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ32 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري، الذي تأهل بدوره ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.