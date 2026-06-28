"تريندز" و"ميتسوبيشي للأبحاث" الياباني يناقشان مستقبل مراكز الفكر

أبوظبي في 28 يونيو /وام/ استضاف "تريندزجلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، بمقره في أبوظبي، تاكاشي موريساكي، رئيس مجلس إدارة معهد ميتسوبيشي للأبحاث الياباني (MRI)، في جلسة حوارية تناولت مستقبل مراكز الفكر، وأهمية التعاون الدولي في إنتاج المعرفة ودعم صناعة القرار، في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وتمحورت الجلسة حول عدة نقاط إستراتيجية، أبرزها دور المؤسسات البحثية في استشراف الاتجاهات المستقبلية وتقديم رؤى إستراتيجية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والتكنولوجية، والجيوسياسية الراهنة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا وكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث والتحليل العلمي.

وأكد موريساكي خلال الجلسة أن التعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الدولية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحديات عالمية متشابكة تستدعي رؤى متعددة الأبعاد وحلولاً مبتكرة.

من جهته، أكد الباحث الرئيسي عوض البريكي مدير عام "تريندز جلوبال"، أن سعي "تريندز" إلى بناء شراكات إستراتيجية مع أبرز المؤسسات الفكرية حول العالم، إيماناً بأن التعاون المعرفي هو الركيزة الأساسية لإنتاج بحث علمي رصين يخدم التنمية ويسهم في صناعة السياسات.