غرفة عجمان تختتم المرحلة الأولى من برنامج زيارات المصانع

عجمان في 28 يونيو /وام/ اختتمت غرفة عجمان المرحلة الأولى من "برنامج زيارات المنشآت الصناعية"، الذي نفذته بالتعاون مع دائرة المالية ـ عجمان، وهيئة النقل ـ عجمان، حيث شملت المرحلة الأولى زيارة 6 مصانع محلية رائدة للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومستوى الجودة المتميز.

وشارك في برنامج الزيارات مسؤولو المشتريات من الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

ويستهدف البرنامج ترسيخ التعاون بين القطاع الحكومي والمنشآت الصناعية الوطنية في إمارة عجمان، من خلال تمكين مسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية من الاطلاع عن قرب على الإمكانات الإنتاجية المتقدمة التي تتمتع بها المصانع المحلية، وما حققته من تطور ملحوظ في مجالات الجودة والإنتاج لا سيما المصانع العاملة في قطاعات "الأغذية والمشروبات والمنظفات والمنتجات الصحية".

ويركز البرنامج على إبراز كفاءة القطاع الصناعي في الإمارة وقدرته على تلبية احتياجات الجهات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة، وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية ضمن منظومة المشتريات الحكومية بهدف دعم تنافسية المصانع المحلية، ويواكب مستهدفات الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي من خلال المبادرة الوطنية "اصنع في الإمارات".

وتعتمد الغرفة على تنفيذ "برنامج زيارات المنشآت الصناعية" عبر عدة مراحل، بهدف توسيع قاعدة المصانع المشاركة وتعزيز ربطها مع منظومة المشتريات الحكومية.

وأكد أصحاب ومسؤولو المصانع على الدور الحيوي الذي تقوم به غرفة عجمان في فتح قنوات تسويقية مستدامة للمصانع الوطنية، من خلال تنويع المبادرات والبرامج الداعمة، بما يشمل المشاركة في المعارض المحلية والدولية، والزيارات الميدانية، والملتقيات المتخصصة.