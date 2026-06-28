برعاية ولي العهد/ عجمان تحتضن النسخة الخامسة من ملتقى "عهد ووعد"

عجمان في 28 يونيو /وام/ تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، في إمارة عجمان برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة معالي الـشـيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، فعاليات ملتقى "عهد ووعد" وذلك في إطار المشاركة الفاعلة لإمارة عجمان في المبادرة الوطنية والمجتمعية "عهد ووعد" التي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي، في التعبير عن أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء والوفاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تنطلق أنشطة الملتقى تحت شعار "عهد بالولاء ووعد بالوفاء".

ويشارك في فعاليات الملتقى، عدد من الشيوخ والقيادات المحلية والأكاديمين والفنانيين والمفكرين وممثلي فئات المجتمع المحلي.

ويتضمن برنامج الملتقى فيلما وثائقيا حول مبادرة عهد ووعد وأهدافها ومنطلقاتها ورؤيتها المجتمعية، وآخر المستجدات الخاصة بها وبوصولها إلى فئات المجتمع، تعقبه الكلمة الرئيسية ويلقيها معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، ثم يتقدم سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي راعي الحفل، بصحبة الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، مجموعة من 25 من الشخصيات العامة التي تمثل فئات المجتمع الإماراتي في عجمان من المواطنين والمقيمين، للتوقيع على وثيقة "عهد ووعد" على المنصة الرئيسية للملتقى، لينطلق بعدها التوقيع الرقمي من جانب الحضور والمشاركين في الملتقى.

وتركز النسخة الخامسة من ملتقى "عهد ووعد" على تعريف أطياف المجتمع المحلي في إمارة عجمان بمبادرة "عهد ووعد" وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ودعوة الجميع للمشاركة فيها، باعتبارها مبادرة انطلقت من المجتمع بشرائحه كافة من العاصمة ابوظبي بمشاركة واسعة من الجميع، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تطوعية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة، لتتحول إلى منصة رقمية وحالة رمزية للتلاحم بين قائد المسيرة وشعبه.

ويعمل الملتقى في نسخته الخامسة على إبراز قيم مبادرة "عهد ووعد" التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة، تؤكد على قيم الولاء والانتماء والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وحققت المباردة المجتمعية الوطنية "عهد ووعد" حتى الآن نتائج مبهرة فاقت التوقعات، من خلال وصولها إلى كل فئات المجتمع الإماراتي باعتبارها منصة رقمية تسع المشاعر الإيجابية للجميع تجاه الوطن وقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، للتعبير عن تقديرهم لجهوده المباركة، في دعم ورعاية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة والتي حفظت للجميع حياتهم وكرامتهم وقدرتهم على النمو والاستمرار.

ويعد ملتقي عهد ووعد في عجمان أحد أهم الفعاليات المصاحبة للمبادرة، حيث تشارك فيه القيادات المجتمعية والفكرية والثقافية والأكاديمية إضافة إلى ممثلي وقيادات الهئيات والمؤسسات المحلية وكذلك الأسر وطلاب المدارس والجامعات وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن مبادرةعهد ووعد التي انطلقت من فئات المجتمع المختلفة مواطنين ومقيمين، شباباً وكباراً، عاملين ومفكرين، تجسد رسالة امتنان جماعية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتؤكد في الوقت ذاته التزام المجتمع بالسير خلف قيادته، والعمل بروح الفريق من أجل ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في النهضة والتنمية والتسامح والتعايش، مؤكدا أن "عهد ووعد" لا تقف عند حدود التعبير الرمزي، بل تمتد لتكون ميثاقاً مجتمعياً يترجم قيم الوفاء والامتنان لقائد مسيرتنا إلى سلوك يومي، يعزز مفهوم الشراكة الوطنية بين القيادة والمجتمع، في مسيرة قائمة على الثقة، والعمل، والإنجاز.

وأوضح أن المبادرة تستند على التوقيع الاختياري من الجميع دون استثناء على وثيقة "عهد ووعد" التي تشكل إعلاناً جماعياً للولاء والانتماء، وتجديد العهد بالعمل المخلص تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ حيث جاء في نصها تأكيدٌ على أن القيادة الرشيدة تمثل نموذجاً في العطاء والوفاء، وأن حب الوطن والانتماء الصادق له هو واجب والتزام راسخ في وجدان كل من يعيش على أرض الإمارات.

وأضاف أن "عهد ووعد" تحمل في جوهرها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة مفادها أن الوفاء للوطن والولاء لقيادته أكبر من كل الكلمات، لأنه شعور وطني راسخ تترجمه أفعالنا جميعا التي تجد في قائد مسيرتنا الوطنية المثال والقدوة في العمل وبذل الجهود والتطور المستمر وحماية الوطن ومكتسباته، ودعم فئاته كافة من أجل مستقبل يسع الجميع دون استثناء.