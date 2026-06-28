"كهرباء ومياه وغاز الشارقة" تطلق منصة رقمية مطورة لتعزيز الخدمات الحكومية

الشارقة في 28 يونيو/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إنجاز تطوير وتحديث منصتها الرقمية المخصصة لتقديم الخدمات للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التحول الرقمي الشامل.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة، أن الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية، والتي تركز على تبني أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لتوفير بيئة عمل ذكية تخدم المصلحة العامة وتدعم ريادة الشارقة كمدينة عالمية مستدامة وصديقة للبيئة وتمكين المؤسسات والدوائر الحكومية من الوصول إلى باقة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية عبر واجهة موحدة، تتسم بالكفاءة والشفافية، مما يساهم في تقليص الزمن المستغرق لإنجاز المشاريع الحيوية ويدعم جهود التنمية المستدامة في الإمارة.

وأكد أن المنصة المطورة تتيح للشركاء الحكوميين ميزات متقدمة تشمل تيسير عمل الجهات الحكومية في متابعة المقاولين والاستشاريين ومتابعة تقديم طلبات توصيل الخدمات، وحالة المشروعات الإنشائية، والحصول على التصاريح الفنية، بالإضافة إلى توفير نظام دقيق للبيانات التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن تطوير المنصة يهدف إلى بناء منظومة عمل تكاملية مع كافة الجهات الحكومية، لضمان استمرارية جودة الخدمات واستدامة الموارد (الكهرباء، المياه، والغاز الطبيعي)، كما تساهم في تخفيض الوقت والجهد وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي المشترك.

وتدعو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، كافة الجهات المعنية للاستفادة من الميزات الجديدة التي توفرها المنصة، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير أدواتها التقنية تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وخدمة المجتمع.