أبو الغيط يدين إستمرار الإعتداءات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت

القاهرة في 28 يونيو/ وام / أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية مجددا، وبأشد العبارات، استمرار الإعتداءات الإيرانية العدوانية اليوم على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في إنتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط، في بيان اليوم، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي وتهدد الأمن والإستقرار الإقليمي، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت قيادة وشعبا والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الإعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الإلتزام بخفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

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