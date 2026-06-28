ختام برنامج تدريبي مشترك بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والأرشيف الرئاسي الكازاخستاني

أبوظبي في 28 يونيو / وام / اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجاً تدريبياً افتراضياً متخصصاً في إدارة الوثائق والأرشيف، استهدف المختصين في الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات المهنية، وتبادل الخبرات وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، أن البرنامج يعكس التطور المستمر للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لدعم التطوير المؤسسي وترسيخ الممارسات الأرشيفية المستدامة.

من جانبها، أشادت عليا مصطفينا، مديرة الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، بالمستوى العلمي والتنظيمي للبرنامج ودوره في تطوير مهارات المشاركين، معربة عن شكرها لسعادة الدكتور عبدالله ماجد علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، على دعمه المتواصل للمشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم تطور القطاع الأرشيفي في البلدين.

وشهد البرنامج، الذي عُقد خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري وقدمه الدكتور سفيان بوحرات، الخبير الفني في الأرشيف والمكتبة الوطنية، استعراضاً شاملاً ومكثفاً لمفاهيم الأرشفة، والتشريعات الدولية، وإدارة الوثائق الجارية والإلكترونية، بالإضافة إلى أسس المعالجة العلمية للوثائق، ومعايير الحفظ، وعمليات الرقمنة.