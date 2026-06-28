مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الثاني ويقر ميزانية 2026

أبوظبي في 28 يونيو / وام / عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الحوكمة والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالأولويات التشغيلية والإستراتيجية للهيئة، حيث اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2026، ووافق على الخطة التوظيفية للهيئة لعام 2026، بما يعكس التزامه بتعزيز القدرات المؤسسية وضمان التنفيذ الفاعل للأهداف الإستراتيجية للهيئة.

وأكد سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار المؤسسي للهيئة وتطوير قدرتها على الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما ينسجم مع مبادئ باريس والتزام دولة الإمارات بنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة.

كما جدد المجلس التزامه بدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، مع مواصلة تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية والشركاء المعنيين.