طقس الغد صحو نهارا ورطب ليلا

أبوظبي في 28 يونيو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18، والمد الثاني 00:28، والجزرالأول عند الساعة 07:38، والجزر الثاني عند الساعة 18:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:15، والمد الثاني 20:44، والجزر الأول عند الساعة 15:57، والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 30 90 30

دبي 41 32 90 30

الشارقة 42 31 85 30

عجمان 38 30 80 25

أم القيوين 39 29 80 25

رأس الخيمة 43 29 80 25

الفجيرة 35 31 90 40

العـين 44 30 60 10

ليوا 42 25 70 15

الرويس 40 25 80 25

السلع 42 26 75 20

دلـمـا 37 28 80 30

طنب الكبرى 37 27 90 35

طنب الصغرى 37 27 90 35

أبو موسى 37 27 90 35