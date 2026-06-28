البرازيل مع اليابان في مواجهة مرتقبة للتأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2026

دبي في 28 يونيو/ وام / تتجه الأنظار غداً إلى ملعب هيوستن، حيث يلتقي منتخبا البرازيل واليابان في مواجهة مرتقبة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحثاً عن بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما حجز المنتخب الياباني مقعده في دور الـ32 باحتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

ورغم تفوق البرازيل في ترتيب المجموعة، فإن أرقام المنتخبين في الدور الأول تعكس تقارباً كبيراً على المستوى الهجومي، بعدما سجل كل منهما 7 أهداف، فيما استقبلت البرازيل هدفاً واحداً مقابل 3 أهداف لليابان.

وتعكس القيم التسويقية للمنتخبين الفارق في حجم الأسماء الموجودة في كل تشكيلة، إذ تبلغ القيمة السوقية لمنتخب البرازيل نحو 928.2 مليون يورو، مقابل 270.85 مليون يورو لمنتخب اليابان، وفقاً لآخر التقديرات.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للبرازيل، التي تسعى للثأر من خسارتها الودية أمام اليابان بنتيجة 2-3 في طوكيو خلال أكتوبر 2025، في أولى مباريات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع المنتخب، بما جعلها بداية صعبة لمسيرته قبل أن يستعيد الفريق توازنه تدريجياً.

وأكد أنشيلوتي بعد الفوز على اسكتلندا في ختام دور المجموعات أن منتخبه لا يزال قادراً على تقديم مستوى أفضل، مشيراً إلى ضرورة زيادة سرعة تداول الكرة، رغم التطور الذي أظهره الفريق خلال البطولة، في ظل تألق فينيسيوس جونيور الذي سجل 4 أهداف، وعودة نيمار إلى صفوف المنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابات.

في المقابل، يخوض المنتخب الياباني المواجهة بثقة بعد ظهوره الجيد في دور المجموعات، معتمداً على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وقال هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، إن منتخب بلاده سيدخل المباراة بدافع كبير لتحقيق الفوز، مؤكداً تطلع فريقه إلى تقديم مستوى يليق بما قدمه منذ بداية البطولة.

وتعيد المباراة إلى الأذهان العلاقة التاريخية التي تربط الكرة اليابانية بالبرازيل، والتي جسدها النجم البرازيلي زيكو، أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير كرة القدم اليابانية لاعباً ومدرباً.

وقال زيكو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه سيشجع البرازيل باعتباره برازيلياً، لكنه لن يمانع في فوز اليابان، مؤكداً أن المباراة ستكون ممتعة لأن المنتخب الياباني يقدم كرة قدم مميزة.

وسبق للمنتخبين أن التقيا 5 مرات في مختلف المسابقات، حققت البرازيل الفوز في ثلاث مباريات مقابل انتصار واحد لليابان وتعادل واحد، فيما ستكون هذه أول مواجهة بينهما في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد أن اقتصرت لقاءاتهما السابقة في المونديال على دور المجموعات.

وتبدو الكفة متقاربة رغم الفوارق التاريخية، إذ يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بخبرته الكبيرة في البطولة، بينما يواصل المنتخب الياباني تأكيد حضوره بين منتخبات الصف الأول، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة توالياً، في مؤشر واضح على التطور المستمر لكرة القدم اليابانية.