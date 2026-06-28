بلدية عجمان تكرم أبطال الميدان وشركاءها لجهودهم الاستثنائية خلال الموسم المطري

عجمان في 28 يونيو / وام / كرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أبطال الميدان من فريق "غيث عجمان" والفرق المساندة و150 موظفاً، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم الاستثنائية وجاهزيتهم العالية للتعامل مع الموسم المطري ومنخفض "العزم"، مما أسهم بفاعلية في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استمرارية الخدمات.

وشمل التكريم نخبة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والخيرية التي أسهمت في الوصول لمرحلة التعافي، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، إلى جانب عدد من الهيئات والشركات الوطنية والجمعيات الخيرية الداعمة لجهود الدائرة.

وقال سعادة عبدالرحمن النعيمي إن الإمارة تعاملت مع كميات أمطار قياسية عبر منظومة تشغيل متكاملة شملت شبكة تصريف بطول 81.65 كيلومتراً، و28 محطة ضخ مدعومة بـ72 مضخة، وبجهود متواصلة من 60 مهندساً ومختصاً و173 موظف دعم، لضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة البنية التحتية.

وأشاد بكفاءة الكوادر الوطنية والشركاء الذين جسدوا نموذجاً مشرفاً في التفاني والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قيم العمل المؤسسي ويمثل ثمرة للتكامل بين مختلف الإدارات والجهات لخدمة الإمارة والحفاظ على مقدراتها وممتلكات أفراد المجتمع.