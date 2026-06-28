الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان تنظم جلسة حول الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي

عجمان في 28 يونيو/ وام/ نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، جلسة بعنوان "تواصل اجتماعي آمن لشباب واعٍ"، ضمن منصة "حوار"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأولوية، ودعم صناعة السياسات المبنية على المعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

وتأتي الجلسة ضمن دراسة تنفذها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، بهدف فهم تأثير منصات التواصل الاجتماعي على شباب الإمارة، واستطلاع أبرز الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامها، بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.

وتهدف الدراسة إلى رصد واقع استخدام الشباب لمنصات التواصل الاجتماعي، وتحليل انعكاساتها الاجتماعية والسلوكية، وصولاً إلى توصيات تسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية للشباب، ودعم جهود الجهات المعنية في هذا المجال.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المتعلقة بواقع استخدام الشباب لمنصات التواصل الاجتماعي، وما تتيحه من فرص للتعلم والتواصل والإبداع، إلى جانب التحديات المرتبطة بالخصوصية والأمن الرقمي والصحة النفسية، وأثر المحتوى الرقمي في تشكيل السلوك والقيم، كما استعرضت أفضل الممارسات في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

وأكد المشاركون أهمية ترسيخ الوعي الرقمي لدى الشباب، وتمكين الأسر والمؤسسات التعليمية من أداء دورها في التوجيه والمتابعة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية لتطوير مبادرات وبرامج توعوية تسهم في حماية الشباب، وتعزيز قدرتهم على التعامل الواعي والآمن مع البيئة الرقمية.

وتواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، من خلال منصة "حوار"، تعزيز نهج الحوار التشاركي حول القضايا ذات الأولوية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات الحكومية المستندة إلى المعرفة، ويسهم في استشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات إمارة عجمان ورؤيتها التنموية.