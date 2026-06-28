مهرجان خورفكان للمانجو 2026 يستقطب 40 ألف زائر محليا ودوليا

الشارقة في 28 يونيو / وام / اختتمت في مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الخامسة من "مهرجان خورفكان للمانجو 2026"، مسجلة نجاحاً استثنائياً باستقطاب أكثر من 40 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.

وحقق الحدث، الذي نُظم تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا"، حراكاً تجارياً بارزاً بمشاركة 55 مزارعاً إماراتياً ونخبة من الشركات، إلى جانب مشاركات دولية من عُمان وقطر والكويت وأوغندا، مع زيادة مساحة أجنحة العرض بنسبة 70% لاستيعاب أكثر من 150 صنفاً من المانجو الفاخرة والفواكه الموسمية.

وشهد المهرجان أجواءً تنافسية عبر خمس مسابقات رئيسية خُصصت لها جوائز مالية، شملت مزاينة المانجو، وأكبر ثمرة، وأجمل سلة للعائلات، ومزاينة الأطفال، بالإضافة إلى مسابقة "أفضل فكرة مبتكرة أو مشروع يعتمد على المانجو" المستحدثة هذا العام لدعم ريادة الأعمال والصناعات التحويلية، كما تضمن الحدث عروضاً ابتكارية للأسر المنتجة، وورش عمل زراعية متخصصة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الزراعة بالشارقة، ليُختتم بتكريم الفائزين والمشاركين والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد خليل المنصوري، المنسق العام للمهرجان ومدير العلاقات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على مواصلة دعم الحدث لتوسيع شبكة الأسواق المتاحة أمام المزارعين، موضحاً أن المهرجان يمثل منصة تمكين مباشرة للابتكار والنمو المستدام في القطاع الزراعي.

من جانبه، أشار محمد الدرمكي، مدير فرع غرفة الشارقة في خورفكان، إلى أن المهرجان أصبح رافداً أساسياً للحركة التجارية والسياحية في المنطقة، ومجسداً لنموذج التكامل بين قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة بما يخدم التنمية الشاملة والاقتصادية في إمارة الشارقة.

وعرض المشاركون في المهرجان أكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة إلى جانب الحمضيات والموز والفواكه الموسمية التي تزخر بها مزارع المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق الدولة وأتاح الحدث للزوار التعرف على أبرز المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية المبتكرة القائمة على ثمرة المانجو، مما عكس التطور المتقدم الذي وصل إليه المزارع الإماراتي وجهوده الدؤوبة في تبني الحلول المستدامة لتعزيز جودة الإنتاج وتنافسيته.

وأشاد المشاركون من داخل الدولة ومن سلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية أوغندا بمستوى التنظيم المتميز للمهرجان وما وفّره من فرص استثنائية لتبادل الخبرات بين مزارعي المانجو، وأكدوا أن الحدث جسّد منصة مثالية للاطلاع على تجارب مختلفة في رعاية أشجار المانجو في البيئات المتنوعة وكيفية تحسين الإنتاج والاستفادة من ثمرة المانجو في الصناعات الغذائية المتنوعة معربين عن تطلعهم إلى توسيع المشاركة في الدورات المقبلة وبناء شراكات في القطاع الزراعي تربط بين مجتمعات الأعمال في دولهم وإمارة الشارقة.