بني ياس يحافظ على الصدارة في ختام الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 28 يونيو / وام/ اختتمت اليوم في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بإقامة نزالات فئات تحت 12 ، و14 ، و16 عاماً، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وحضور جماهيري كبير، يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الجوجيتسو باعتبارها الرياضة الوطنية في دولة الإمارات، والأكثر انتشاراً بين مختلف فئات المجتمع.

وعلى صعيد المنافسات، حافظ نادي بني ياس على صدارة الترتيب العام لمنافسات اليوم الختامي، فيما جاءت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثاني، وحل نادي العين في المركز الثالث.

وحضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومنصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.

وشكل اليوم الختامي محطة مهمة في مسار الجولة، بعدما انتقلت المنافسات إلى الفئات العمرية التي تمثل قاعدة الهرم في منظومة إعداد اللاعبين، حيث برزت مستويات فنية متميزة عكست جودة برامج التأهيل والتدريب في الأندية والأكاديميات، والتطور المستمر في قدرات اللاعبين الصغار، سواء على المستوى الفني أو الذهني، من خلال الالتزام بالتعليمات، واحترام المنافس، والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات الاحترافية.

وجسدت المدرجات حجم الارتباط الوثيق بين رياضة الجوجيتسو والأسرة الإماراتية، حيث أصبح الحضور العائلي أحد أهم عناصر دعم اللاعبين، والإسهام في تطوير مستواهم، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والمثابرة لديهم.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن ختام الجولة الخامسة يؤكد أهمية الاستثمار في الفئات العمرية باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن البطولات المنتظمة تسهم في بناء قاعدة قوية من اللاعبين، وتساعد الأندية على تطوير برامجها، ودعم مساعي الاتحادات في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وأضاف أن ما يميز البطولة هو قدرتها على الجمع بين جودة التنظيم، وكثافة المشاركة، والحضور المجتمعي، موضحاً أن مشاركة اللاعبين في هذه السن المبكرة ضمن بيئة احترافية متكاملة تمنحهم خبرات تنافسية مهمة، وتسهم في بناء شخصياتهم الرياضية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وانتمائهم لأنديتهم ووطنهم.

من جانبه، أكد منصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً تعكس المستقبل الواعد للجوجيتسو في الدولة، باعتبارها نقطة الانطلاق في بناء اللاعب، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لديه، مشيراً إلى أن البطولة توفر للاتحاد والأندية مؤشرات دقيقة لقياس تطور اللاعبين، وتقييم مستوياتهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأضاف أن إعداد اللاعبين في هذه المراحل العمرية يتطلب عملاً طويل المدى، وأن النجاح الحقيقي يقاس بقدرة اللاعب على التطور المستمر واكتساب الخبرات من جولة إلى أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأسرة تمثل شريكاً رئيسياً في هذه المنظومة، وأن الحضور اللافت لأولياء الأمور يعكس تنامي الوعي بأهمية الرياضة في بناء شخصية الأبناء، ويمنح البطولة أبعاداً تربوية ومجتمعية إلى جانب بعدها التنافسي.

وقالت سمية فقير محمد البلوشي، والدة كل من سارة عبدالله محمد البلوشي ومنصور عبدالله محمد البلوشي من أكاديمية بالمز الرياضية، إن الأسرة تحرص على حضور البطولات لمساندة الأبناء وتشجيعهم، مؤكدة أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في غرس قيم الالتزام واحترام الوقت والهدوء في مواجهة الضغوط، وهي قيم انعكست إيجاباً على حياتهم اليومية.

وأضافت أن البطولة تمنح الأطفال تجربة تنافسية متكاملة منذ لحظة دخولهم الصالة وحتى نهاية المنافسات، بما يسهم في بناء الثقة بالنفس وتعزيز القدرة على تقبل التحديات والاستفادة من مختلف التجارب، سواء بالفوز أو التعلم من المنافسة.

وأعربت اللاعبة مريم راشد محمد، من نادي بني ياس، المتوجة بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 14 عاماً لوزن 57 كجم، عن سعادتها بتحقيق المركز الأول، مؤكدة أنها استفادت من كل نزال وخطت خطوة جديدة نحو تطوير مستواها، معربة عن تطلعها لمواصلة التدريب وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.

وتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات الوطنية الداعمة لمسيرة الجوجيتسو في دولة الإمارات، من خلال توفير منافسات منتظمة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعزز قاعدة الممارسين، ويدعم جهود الأندية والأكاديميات في إعداد أبطال المستقبل، ويواكب رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ ريادتها العالمية في هذه الرياضة.