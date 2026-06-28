خيرية الشارقة تدعم محدودي الدخل بـ 6.7 مليون درهم خلال النصف الأول

الشارقة في 28 يونيو/وام/ قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري حزمة من المساعدات النقدية بقيمة 6.7 مليون درهم من حساب الزكاة دعما لـ 4538 حالة من ذوي الدخل المحدود إلى جانب كبار السن والمطلقات والأرامل غير المستفيدين من المساعدات الحكومية.

وقال محمد إبراهيم بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية إن الجمعية تعول على زكاة المحسنين وإسهاماتهم الخيرية في تنفيذ برامج تمكن المستفيدين من الحصول على الحياة الكريمة مشيرا إلى أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيسي وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وحظي شهر يونيو بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.197 مليون درهم تلاه شهر يناير بقيمة 1,170 مليون درهم.