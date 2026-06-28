اختتام الجولة الـ2 لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في الأرجنتين

بوينس آيرس في 28 يونيو/ وام /اختتمت في ضاحية براجادو بجمهورية الأرجنتين الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة التي أقيمت على مدار يومي 26 و27 يونيو الجاري، وتضمنت 9 سباقات لمسافات مختلفة، بإشراف الاتحاد الدولي.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز الفارسة جوزفينا بالستر على صهوة "بوكس أتاكا" بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 140 كلم "3 نجوم"، بينما حققت الفارسة جوزفينا رولت، على صهوة "إستريلا إتش إس"، لقب سباق 160 كلم.

وشهد سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة"، تتويج الفارسة أنتونيلا بالي، بجائزة المركز الأول، على صهوة "أل أم تورو"، بينما ذهب المركز الأول في سباق 100 كلم "نجمة واحدة" إلى الفارسة إيلينا فينجر، على صهوة "جوازو روبور".

وتمكنت الفارسة أنتونيلا بالي على صهوة "إل إم ميزكال" في الفوز بالمركز الأول في سباق 120 كلم شباب وناشئين "نجمتان"، في منافسات اليوم الثاني، بينما تصدرت الفارسة كاتلينا باستونس، على صهوة "بي أم فاروجي"، السباق الثاني لمسافة 120 كلم "نجمتان".

وتفوق الفارس ماثيو البرتو على صهوة "الام أديلا أي جي"، وأحرز لقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة"، فاز بجائزة المركز الأول، بينما فازت الفارسة أنتونيلا مورينو، على صهوة "إم نوما"، بلقب المنافسة لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة".

كما حقق الفارس هيرب فلورنتين، على صهوة "جي سي بانديدو"، الصدارة في السباق الثاني لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة".

توج الفائزين عبد الله الرميثي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدي جمهورية الأرجنتين، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، وناصر أحمد عبد الله مدير المشاريع في إي إس إس بالقرية، والمنظم خوسيه رودريجوز زامبوني، وEIEV PULSE.

من جهة أخرى أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة عن المحطة الثالثة لسلسلة السباقات في جنوب أفريقيا على مدار أيام 7و8 و9 يوليو المقبل.