"أبوظبي لرفع الأثقال" يتوج بـ5 ميداليات في بطولة "رايزنج الفجيرة"

الفجيرة في 28 يونيو/وام/أحرز نادي أبوظبي لرفع الأثقال 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، وفضية وبرونزية، في بطولة "رايزنج الفجيرة" التي أقيمت بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.

شهدت البطولة التي اختتمت مساء أمس مشاركة 49 لاعباً ولاعبة، وحقق خلالها مصطفى وحيد لاعب النادي لقب الأفضل وتوج بذهبية وزن 88 كجم، فيما حصد زميله أحمد التمادي ذهبية مماثلة في وزن 71 كجم.

وهيمن لاعبو النادي على المراكز الأولى في الوزن المفتوح (فوق 88كجم)، بعدما حقق اللاعب عز الدين الغفير الذهبية، ومحمد سليم الفضية، ومؤيد النجار البرونزية.

وهنأ المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي اللاعبين على المستوى المميز، ووصف البطولة بأنها أفضل اختبار قبل الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني، بدءاً من بطولة آسيا للشباب والناشئين في أوزبكستان أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية باليابان 2026.

وأكد أهمية تحسين أرقام اللاعبين استعدادا للمشاركات المقبلة التي تستدعي جهداً كبيراً وسط أجواء المنافسات القوية لبلوغ منصات التتويج، وتحقيق إنجازات وطنية جديدة، مشيدا بالجهود التنظيمية والنجاح الكبير لبطولة "رايزنج الفجيرة".