منتخب الإمارات للشراع الحديث يحقق أفضل إنجاز له في بطولة العالم للأوبتمست

الرباط في 28 يونيو/وام/ أنهى منتخب الإمارات للشراع الحديث مشاركته في بطولة العالم للأوبتمست، التي استضافتها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري بحصوله على المركز الـ33 عالمياً وهي النتيجة الأفضل في تاريخه.

وسجل المنتخب إنجازاً غير مسبوق بتأهله إلى المجموعة الذهبية، التي ضمت أفضل 60 لاعباً من بين 293 لاعباً ولاعبة يمثلون 73 دولة، ليصبح المنتخب العربي الوحيد الذي يبلغ هذه المرحلة من البطولة.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن ما تحقق يعكس ثمار العمل المتواصل والجهود المشتركة بين الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن النتيجة تؤكد التطور الذي تشهده رياضة الشراع في دولة الإمارات وقدرة لاعبيها على المنافسة في المحافل العالمية.

وثمن الدعم الذي يقدمه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، مؤكداً أن هذه المشاركة جاءت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والاتحاد، وإدراج لاعبي المنتخب المتوجين ضمن قائمة الموهوبين، بما يعزز مسيرة تطوير المواهب الوطنية في رياضة الشراع.