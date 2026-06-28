مصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة للقفز المظلي شمال شرقي فرنسا

نانسي (فرنسا) في 28 يونيو/وام/ لقي 11 شخصا مصرعهم اليوم في حادث تحطم طائرة للقفز المظلي شمال شرقي فرنسا.

وذكر إيف سيجوي، محافظ إقليم مورت إي موزيل في تصريحات له أن الطائرة تحطمت قرب مدينة نانسي موضحا أن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

وقال هيرفي فيرون عمدة بلدة تومبلين - التي وقع الحادث في أجوائها - إن الطائرة تحطمت بالقرب من منطقة سكنية، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من مدرج المطار.

وأعلنت السلطات المحلية في بلدة تومبلين أن ملكية الطائرة تعود إلى مدرسة للقفز المظلي وأن الضحايا هم الطيار والركاب العشرة، خمسة طلاب وخمسة مدربين.