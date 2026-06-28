"بيج جوسي" بطلا لسباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس» في إيرلندا

دبلن في 28 يونيو/وام/تُوج الجواد "بيج جوسي"، العائد إلى أليجرو سيندكيت، بإشراف المدرب شارلس أوبراين وقيادة الفارس بيلي لي، بلقب سباق مضمار جبل علي وإسطبلات "داش ستيكس"، الذي انطلق اليوم ضمن فعاليات مهرجان الديربي الأيرلندي.

أقيم السباق، المصنف من سباقات "القوائم، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي، على مضمار كورا الأيرلندي لمسافة 1200 متر، وبجوائز مالية إجمالية بلغت 100 ألف يورو.

وشهد السباق مشاركة 10 خيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، ونجح "بيج جوسي"، الذي حل رابعاً في نسخة العام الماضي، في انتزاع اللقب بعد أداء قوي أنهاه في المركز الأول.

وأكد محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، أن الشراكات الاستراتيجية مع المضامير العالمية تجسد رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز الحضور الدولي للمضمار وترسيخ مكانته بوصفه نموذجاً عالمياً في تنظيم ورعاية سباقات الخيل وفق أفضل الممارسات.

وقال إن الشراكة مع مضمار كورا الأيرلندي تمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لمضمار جبل علي، وتعكس نجاح استراتيجيته في بناء شراكات مستدامة مع أبرز المضامير العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها في رياضة الفروسية.

وأضاف: "نفخر بما تحقق، وسنواصل العمل وفق رؤية واضحة لتعزيز النمو الاستراتيجي لمضمار جبل علي وترسيخ حضوره على الساحة العالمية".