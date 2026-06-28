الداخلية القطرية: استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات عسكرية في المنطقة

الدوحة في 28 يونيو /وام/ أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كانا على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم بثه وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخراً في موعد عودة إحدى الوسائط البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء أمس السبت.

وأكدت الوزارة أن فرق البحث عثرت على الوسيطة في الساعات الأولى من صباح اليوم وتبين إصابة المواطن القطري بشظايا أدت إلى استشهاده، بينما أصيب المقيم الذي نُقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

وعبرت وزارة الداخلية القطرية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الشهيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وتمنت للمصاب الشفاء العاجل، مشيرة إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث لا تزال جارية وفق الأطر المعتمدة.