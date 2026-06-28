الفجيرة في 28 يونيو/وام/ شهد مركز الفجيرة الثقافي انطلاق ملتقى «نتطوع لأجل الفجيرة» تحت شعار «الأسرة عطاء بلا حدود»، والذي ينظمه فريق شكراً لعطائك التطوعي بالتعاون مع مركز الفجيرة الثقافي ووزارة الثقافة بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق شكراً لعطائك التطوعي و سعادة عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي.

جاء الملتقى ليؤكد مكانة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي، باعتباره قيمة وطنية راسخة ورسالة إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع متلاحم قادر على صناعة الأثر الإيجابي.

شهد الملتقى حضور نخبة من الشخصيات التربوية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب الأسر الإماراتية وناقش في جلساته دور الأسرة والمدرسة والإعلام في بناء جيل واعٍ، يمتلك روح المبادرة ويؤمن بأن خدمة المجتمع نهج مستدام.

وأدار الإعلامي محمد إبراهيم البلوشي عدداً من الجلسات الحوارية، بمشاركة سعادة عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة أحمد الظنحاني، والدكتورة علياء حسن الظنحاني، و عائشة خميس الدوار، إلى جانب الإعلامي حميد اليماحي، و شمسة أحمد الظنحاني، والإعلامية والكاتبة شيخة سعيد المسماري.

تناولت الجلسات أهمية دور الأسرة الإماراتية باعتبارها المدرسة الأولى لغرس قيم الانتماء والوفاء والعطاء لدى الأبناء، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة.

وناقشت الحوارات أهمية المبادرات التطوعية في دعم المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية، ودور الإعلام الحديث والمنصات الرقمية في نشر قصص النجاح وإبراز نماذج العطاء المجتمعي.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الأسرة الإماراتية المتطوعة ونخبة من رواد العطاء والمتطوعين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العمل الإنساني.