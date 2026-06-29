"موانئ أبوظبي" و"الإمارات للألمنيوم" تطوران البنية التحتية في ميناء خليفة باستثمارات قيمتها 84 مليون درهم

أبوظبي في 29 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، لتنفيذ أعمال تطوير للرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة.

وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين اللذين سيستثمران بصورة مشتركة 84 مليون درهم في برنامج متعدد المراحل لتطوير الرصيف وتحديث البنية التحتية المينائية المخصصة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يتيح استقبال السفن الضخمة من فئة "نيوكاسل ماكس" للبضائع السائبة الجافة والقادرة على نقل حمولة تزيد بنحو 15 إلى 20% مقارنة بالسفن من فئة "كاب سايز" التي ترسو فيه حالياً، ما سيسهم في تعزيز إنتاجية الرصيف والكفاءة التشغيلية وأداء مناولة الشحنات.

ومن المتوقع بعد استكمال أعمال التطوير المخطط لها بحلول أغسطس 2028، أن يتيح الرصيف المطوّر مناولة نحو 8 ملايين طن من البضائع السائبة سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز مرونة العمليات من خلال توفير مرافق إضافية للتفريغ.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع التطوير تحديث الجسر العلوي الحالي للرصيف، وتركيب مرابط ومصدات جديدة، وتمديد جسور وأساسات الرافعات، وإضافة قدرات للربط مع الخدمات والمرافق، وتنفيذ أعمال تجريف.

وستتيح هذه التحديثات استقبال السفن الأكبر حجماً بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، ودعم الزيادة المتوقعة في أحجام البضائع السائبة مستقبلاً.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتفاقية تؤكد الالتزام بمواصلة الاستثمار في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى للموانئ تدعم النمو المستدام للقطاعين الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، وتعزز الشراكة الإستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أبرز الركائز الصناعية الوطنية في الدولة، فيما سنحرص من خلال هذا الاستثمار طويل الأمد على تطوير قدرات البنى التحتية التجارية الحيوية، وتمكين شركاءنا من تعزيز نمو أعمالهم ورفع تنافسيتهم على الساحة العالمية.

وأضاف أن المجموعة ترى في مثل هذه الشراكات محوراً أساسياً لإستراتيجيتها، إذ تواصل دعم نمو أعمالها وتعزيز مكانتها ممكّنا عالميا رائدا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

من جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن ميناء خليفة يُعد بوابة إستراتيجية عالمية لعمليات الإمارات العالمية للألمنيوم ، فيما سيسهم التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز القدرات والكفاءة والأداء التشغيلي للرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة على المدى الطويل، بما يضمن المناولة الآمنة والموثوقة للمواد الخام الأساسية لعمليات الشركة، كما سيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرتها على إنتاج الألمنيوم عالي الجودة الذي يدعم متطلبات الحياة العصرية ويخدم مختلف الصناعات حول العالم.

ويستند التعاون إلى الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويعكس تركيزهما المشترك على ضمان التميّز التشغيلي، ومرونة البنية التحتية، والنمو الصناعي المستدام.

ويشكل ميناء خليفة، المصنّف في المرتبة 39 عالمياً ضمن قائمة "لويدز" لأفضل 100 ميناء في العالم في عام 2025، مركزاً إقليمياً لثلاثة من أكبر خطوط الشحن البحري في العالم وهي: "سي إم إيه سي جي إم"، و"كوسكو"، و"إم إس سي".

ويعتبر الميناء بوابة بحرية متطورة تقنياً لإمارة أبوظبي توفر ربطاً متعدد الوسائط مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر منظومة متكاملة للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في الشرق الأوسط، وتتيح قنوات ربط بري عالية الكفاءة مع مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي عبر الموانئ الجافة في كل من الفايه والعين.