تعاون بين "إمستيل" ومعهد الابتكار التكنولوجي لتطوير حلول حديد التسليح عالي القوة

أبوظبي في 29 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة إمستيل، عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي "TII"، المركز البحثي العالمي الرائد وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة "ATRC"، وذلك لتطوير حلول مبتكرة لحديد التسليح عالي القوة، تسهم في تعزيز مستويات الحماية والمرونة للبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الطرفين لتطوير واعتماد حلول متقدمة لحديد التسليح عالي القوة، بما في ذلك تقييم أداء حديد التسليح "ES600" الذي تطوره "إمستيل" في التطبيقات والظروف التشغيلية التي تتطلب أعلى مستويات الحماية ومقاومة الصدمات.

وتفتح المجال لتطوير درجات متخصصة من حديد التسليح، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية التي تتطلب مستويات عالية من المرونة والجاهزية، بما فيها الأصول الإستراتيجية ومرافق البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن التعاون يجسد التزام "إمستيل" الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم الأولويات الوطنية للدولة في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه من خلال توحيد الخبرات الرائدة للمجموعة في تصنيع حديد التسليح مع القدرات البحثية والهندسية العالمية لمعهد الابتكار التكنولوجي، يتم التأسيس لمرحلة جديدة من حلول حديد التسليح عالية الأداء، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المشاريع الإستراتيجية الوطنية الحيوية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل.

وأضاف أنه من خلال هذه الجهود، يتم مواصلة تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للصناعات المتقدمة، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جهتها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن هذا التعاون يجمع بين الخبرات المتقدمة لمعهد الابتكار التكنولوجي في توصيف المواد، والمحاكاة الهندسية المتقدمة، وتقييم استجابة المواد للصدمات، وبين الخبرات العالمية التي تتمتع بها "إمستيل" في صناعة الحديد ومواد البناء.

وأضافت أنه من خلال هذه الشراكة، يتم العمل على تقييم واعتماد أداء حلول حديد التسليح عالي القوة للتطبيقات التي تتطلب أعلى مستويات الحماية والمرونة، إلى جانب بناء الأسس العلمية والهندسية لتطوير الجيل القادم من حلول التسليح المتقدمة، التي يتم تطويرها في دولة الإمارات خصيصاً لتعزيز مرونة البنية التحتية الوطنية والأصول الاستراتيجية الأكثر أهمية.

وتواصل "إمستيل"، من خلال استثماراتها المستمرة في التصنيع المتقدم والبحث والتطوير والشراكات الإستراتيجية، توسيع نطاق استخدام حلول حديد التسليح عالية الأداء في تطبيقات نوعية ومتقدمة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد صناعي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.