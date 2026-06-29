انطلاق برنامج "شرطة المستقبل" الصيفي للذكور والإناث بشرطة عجمان

عجمان في 29 يونيو/ وام/ انطلقت صباح اليوم في القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات برنامج "شرطة المستقبل" الصيفي في دورته السابعة والعشرين للذكور والتاسعة للإناث، والذي يستمر حتى 30 يوليو 2026، ويهدف إلى تنمية قدرات الطلبة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، وترسيخ المسؤولية المجتمعية لديهم، ضمن بيئة تدريبية تجمع بين المعرفة والمهارة.

وأكد المقدم محمد راشد الجروان، رئيس مركز التدريب بشرطة عجمان، أن برنامج "شرطة المستقبل" يُعد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تحرص شرطة عجمان على تنفيذها سنوياً، انسجاماً مع رؤيتها في الاستثمار بالإنسان، وإعداد جيل واعٍ يمتلك المهارات والقدرات التي تمكنه من الإسهام الإيجابي في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأوضح أن البرنامج يقدم تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي، والبرامج الثقافية والتوعوية، وورش العمل التخصصية، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط الذاتي، إضافة إلى تدريبات عملية في الانضباط العسكري، واللياقة البدنية، ومهارات الدفاع عن النفس، ومحاضرات توعوية في السلامة المرورية والأمن المجتمعي، وبرامج تثقيفية ودينية، بإشراف نخبة من الكفاءات التدريبية المتخصصة.

وأشار إلى استمرار الفئة المتقدمة المخصصة، لخريجي الدورات السابقة، والتي تتيح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات عملية داخل الإدارات الشرطية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم القيادية، ويجسد حرص شرطة عجمان على توفير مسارات تدريبية متقدمة للمتميزين من منتسبي البرنامج.