"مسار الغرير" تعزز خدماتها بدمج الهوية الرقمية الإماراتية لتسهيل فرص التعليم والتوظيف للشباب

دبي في 29 يونيو/ وام/ عززت منصة "مسار الغرير" الرقمية خدماتها بدمج منصة الهوية الرقمية الإماراتية (UAE PASS)، بهدف تسهيل وصول الشباب الإماراتي إلى فرص التعليم والتدريب والتوظيف، والارتقاء بتجربة المستخدم عبر تسجيل دخول أكثر سرعة وأماناً، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وأعلنت مؤسسة عبدالله الغرير، دمج منصة الهوية الرقمية الوطنية ضمن منصة "مسار الغرير"، بما يتيح للمستخدمين التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم على منصة الهوية الرقمية الإماراتية، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً، ويعزز دقة المعلومات، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة وموثوقية.

وتعد "مسار الغرير" منصة رقمية أطلقتها المؤسسة عام 2025 لمساعدة الشباب الإماراتي على استكشاف المسارات المهنية والوظيفية، والتعرف إلى المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، والوصول إلى فرص التعليم والتدريب والتوظيف المناسبة، اعتماداً على بيانات سوق العمل المباشرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنصة إلى دعم نحو 45 ألف شاب وشابة إماراتيين، من خلال تعزيز الربط بين المتعلمين وأصحاب العمل ومزودي خدمات التعليم والتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي تتطلبها الوظائف المستقبلية.

وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، إن دمج منصة الهوية الرقمية الإماراتية يجعل "مسار الغرير" أكثر سهولة في الاستخدام، ويعزز جودة البيانات المتاحة عليها، مؤكدة أن هذه الخطوة تنسجم مع البنية التحتية الرقمية الوطنية التي ترتكز على أعلى معايير الأمان وسهولة الوصول وتجربة المستخدم.

وأضافت أن المؤسسة تواصل تطوير منصة "مسار الغرير" بهدف تمكين الشباب الإماراتي من الوصول بسهولة إلى الفرص التعليمية والمهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وطُورت منصة "مسار الغرير" بالشراكة مع شركة "كورنرستون" العالمية، حيث تجمع بين بيانات سوق العمل الآنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توجيه مهني مخصص، وتحديد المهارات الناشئة، وربط المستخدمين بفرص التعلم والتوظيف بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية.