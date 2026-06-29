الإسباني تشاكارا يتقدم إلى المركز الثالث في “السباق إلى دبي” للجولف

تورينو - إيطاليا في 29 يونيو/ وام/ تقدم الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا إلى المركز الثالث في تصنيف "السباق إلى دبي" ضمن منافسات جولة "دي بي ورلد" للجولف، وفق التصنيف العالمي الصادر اليوم، والذي واصل تألقه بإحراز لقبه الثاني على التوالي، بعد فوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة التي اختتمت أمس على ملعب نادي سيركولو جولف تورينو، وذلك بعد تتويجه مطلع يونيو الجاري بلقب بطولة هولندا المفتوحة.

ورفع تشاكارا رصيده إلى 2107 نقاط بعد أن أضاف 585 نقطة جديدة بفضل انتصاره في البطولة، ليقترب من الأمريكي باتريك ريد متصدر ترتيب "السباق إلى دبي" برصيد 2690 نقطة، فيما يحتل الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، المركز الثاني برصيد 2269 نقطة.

وجاء تتويج اللاعب الإسباني عن جدارة، بعدما أنهى البطولة بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، مسجلاً 66 و65 و65 و64 ضربة في الجولات الأربع، ومتقدماً بفارق خمس ضربات على الإنجليزي مات والاس الذي حل وصيفاً برصيد 19 ضربة تحت المعدل.

ويواصل تشاكارا، المولود في العاصمة الإسبانية مدريد، كتابة قصة نجاحه في ملاعب الجولف، بعدما تحول إلى هذه الرياضة إثر إصابة في معصمه أنهت طموحاته كلاعب كرة قدم، قبل أن يشق طريقه بثبات نحو المنافسة على أكبر الألقاب العالمية.

وضمن الفوز أيضاً مشاركة اللاعب الإسباني في النسخة الـ154 من بطولة بريطانيا المفتوحة، المقررة الشهر المقبل في نادي رويال بيركديل.

وتتواصل المنافسة بقوة هذا الموسم في “السباق إلى دبي”، الذي يجمع نخبة نجوم الجولف في العالم سعياً للتأهل إلى التصفيات الختامية التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في التصنيف إلى بطولة أبوظبي على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية لجولة “دي بي ورلد” في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

وشكلت بطولة إيطاليا المفتوحة المحطة الرابعة والعشرين في روزنامة الموسم، الذي يقام تحت شعار “السباق إلى دبي” ويشمل 42 بطولة في 25 دولة حول العالم، فيما تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بطولة “بي إم دبليو” ألمانيا المفتوحة، التي تمثل ختام سلسلة البطولات الأوروبية لهذا الموسم.