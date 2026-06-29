"مركز محمد بن خالد" ينظم فعاليات مجتمعية لترسيخ القيم الإنسانية

العين في 29 يونيو/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي فعاليات توعوية نوعية، ضمن برامجه المجتمعية الرامية إلى ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز جودة الحياة، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية.

وجاءت الفعالية الأولى ضمن برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي تحت شعار "تطوعك انتماء"، حيث نُظمت محاضرة بعنوان "خيرنا لجيرانا.. محبة وأثر يمتد"، قدمها سعيد البادي، واستعرضت نماذج من أقوال قادة دولة الإمارات، مسلطة الضوء على أثرها في ترسيخ منظومة القيم المجتمعية، لا سيما مفهوم حسن الجوار بوصفه ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

وتناولت المحاضرة العلاقة الوثيقة بين ثقافة التطوع وتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدة أن المبادرات الفردية البسيطة قادرة على إحداث أثر عميق ومستدام في المجتمع، من خلال نشر روح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد.

وضمن برنامج "معك لصحة نفسية"، نظم المركز محاضرة بعنوان "إدارة الغضب بوعي"، قدمها الدكتور محمد الأحبابي، حيث تناول خلالها مفهوم الغضب والفرق بينه وبين السلوك العدواني والانفعالات المؤقتة، إضافة لإبراز مسببات الغضب والعلامات المبكرة التي تنذر بفقدان السيطرة، مقدماً مجموعة من الأساليب العملية لإدارته، مثل التوقف المؤقت، وتقنيات التنفس، وإعادة تقييم الأفكار، إلى جانب أهمية الوعي الذاتي في التعامل مع المواقف الضاغطة.

وأكدت المحاضرة أن الغضب شعور إنساني طبيعي، إلا أنه يتحول إلى مشكلة حقيقية عندما يؤثر سلباً على العلاقات والصحة النفسية، ما يستدعي في بعض الحالات اللجوء إلى مختصين للحصول على الدعم المناسب.

ويواصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، جهوده في تقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التلاحم والتسامح، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.